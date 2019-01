Overal afval, van huisraad tot blingbling-kettingen, Brabants Buske rijdt langs dumpplekken

BERGEN OP ZOOM - Houdt het dan nooit op? Gedumpt afval op de wegen in het buitengebied of in de bossen. Voor boswachter Erik de Jonge is het opruimen ervan - helaas - bijna dagelijkse routine geworden in zijn werkgebied in en om Bergen op Zoom. Ook woensdagochtend was het weer prijs!

Het Brabants Buske rijdt voor één dag langs plekken waar regelmatig afval wordt gedumpt.

Sieraden

Alsof de duvel ermee speelt. Dinsdag is er met boswachter De Jonge een afspraak gemaakt om over de toename en gevolgen van het gedumpte afval te praten. Een dag later rijdt hij op weg naar zijn werk bijna tegen een berg afval aan. ‘Goeiesmorges’, appt hij in alle vroegte cynisch naar zijn collega’s na de zoveelste vondst.









Het is aan de Moervaart op de Brabantse Wal, een plek waar vaker afval wordt gedumpt. Behalve zakken met afval en huisraad worden er ook resten van een hennepkwekerij langs de kant van de weg gevonden. "Er zitten zelfs blingbling-sieraden tussen", vertelt De Jonge. "Het is triest om het afval te zien in de mooie natuur. Tussen het afval zaten ook nog spullen met adressen erop. Dat wordt zeker nog nagetrokken."

Parkeerplaats A59

Van de Brabantse Wal gaat het Brabants Buske over de snelweg A59 in de richting van Vlijmen. Langs de snelweg wordt daar op een bepaalde plek regelmatig afval gedumpt. Rij-instructeur Thomas is het een doorn in het oog. Hij rijdt dagelijks langs die plek. "Er wordt regelmatig afval gedumpt en als je de rommel laat liggen wordt het alleen maar erger. Dit is te triest voor woorden", zegt Thomas.

















Afvalmeldpunt

Omroep Brabant is een Afvalmeldpunt gestart waar mensen de dumpplekken van afval kunnen melden. Op een interactieve kaart kun je zelf de plek invullen. Bij het meldpunt zijn al enkele honderden reacties binnengekomen.

Zelf afval melden? Vul het in op de onderstaande kaart:

Hoe gaat het in zijn werk?

• Op de plattegrond kun je aangeven waar jij gedumpt afval hebt gevonden.

• Om een plek te vinden, kun je linksboven in het invulbalkje een adres of straat invullen, maar je kunt ook zelf de plek op de kaart opzoeken.

• Vermeld in het invulscherm wanneer je het afval (ongeveer) hebt gevonden en wat voor afval het was.

• Je kunt hierbij ook eenvoudig een foto uploaden.