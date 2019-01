Eeuwenoude skeletten gevonden bij werkzaamheden in Vught

Menselijke resten gevonden in Vught (foto: Jan Peels)

VUGHT - Bij het Maurickplein in Vught zijn woensdag eeuwenoude skeletten gevonden tijdens archeologisch onderzoek. Sommige skeletten zijn nog redelijk goed intact. Op de plek van de graafwerkzaamheden heeft tot halverwege de 19e eeuw een kerk gestaan. Daarvoor stond er op dezelfde plek de middeleeuwse Pieterskerk. Zeer waarschijnlijk is er nu op het toenmalige kerkhof gegraven.

Volgens de gemeente Vught hebben archeologen tussen de tien en twintig graven gevonden. "De gevonden skeletten en botrestanten worden verzameld, beschreven, veiliggesteld en, daar waar mogelijk, nader onderzocht op leeftijd, geslacht en eventuele ziektes. Nadat het onderzoek is afgerond, begraven we uiteindelijk de restanten", aldus een woordvoerster van de gemeente. Dat begraven gebeurt waarschijnlijk in Vught.

Beuk

Er wordt gegraven omdat de Boxtelseweg parallel aan de snelweg A2 moet komen te liggen. Daarvoor zou een tachtigjarige bruine beuk moeten worden opgeofferd. De aanleg van de nieuwe weg leidde tot hevig protest van omwonenden en nu is ervoor gekozen om de weg om de boom heen gedeeltelijk over het Maurickplein te laten lopen.

Maar voordat die weg daar aangelegd kan worden, doen archeologen eerst onderzoek naar de voormalige Pieterskerk. Van die kerk zijn overigens geen restanten gevonden.

Stooijen kerk

Van de middeleeuwse Pieterskerk is sowieso weinig tastbaars te vinden, behalve op papier. Op een tekening uit 1787 van Hendrik Verhees is de “strooijen kerk” (zo genoemd vanwege het strodak) goed te zien, met een toren die niet tegen het gebouw aan, maar als het ware 'in' de kerk stond.

Na 1648 mocht de kerk niet meer voor de katholieke eredienst gebruikt worden en diende hij als 'tiendschuur', opslagruimte voor het tiende deel van de oogst dat als belasting geïnd werd. Bij hoog water fungeerde de kerk zelfs als wijkplaats voor het vee.

Verder onderzoek

Uit welke periode de lichamelijke resten stammen, wordt verder onderzocht. De gemeente kon niet aangeven of de werkzaamheden van de aanleg van de weg nu vertraging hebben opgelopen. "Dat is afhankelijk van welke restanten we eventueel nog gaan vinden."