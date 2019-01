Wie is de vrouw die met gestolen pinpas 4000 euro van rekening bejaarde vrouw pint?

VELDHOVEN - De politie heeft beelden vrijgegeven van een vrouw die met een gestolen pinpas 4000 euro van de rekening van een bejaarde vrouw pint. In meerdere winkels in het Citycentrum Veldhoven keek de vrouw, samen met een handlanger, mee terwijl de dame (82) aan het pinnen was. Daarna volgde het tweetal haar naar huis waar ze de pinpas van de vrouw uit haar rollator stalen.

De twee vrouwen volgden de bejaarde vrouw naar huis en spraken haar vlak voor haar appartementencomplex aan. Toen de 82-jarige vrouw afgeleid was, jatte het duo de pinpas uit de rollator van de vrouw.

Even later pinden de vrouwen op het Meiveld in Veldhoven 4000 euro met de gestolen pinpas. De politie plaatst woensdagochtend op haar sociale media een foto van een van de twee vrouwen die op dat moment aan het pinnen is met die pinpas. In een oproep vraagt de politie haar volgers om mee te denken wie de vrouw zou kunnen zijn.

Gebrekkig Nederlands

Volgens het signalement zijn de vrouwen allebei ongeveer 1.60 meter. De een heeft een tenger postuur en de ander was iets forser. Volgens de politie gaat het om twee Oost-Europese vrouwen die gebrekkig Nederlands spreken. "Weet u wie deze vrouw is, bel dan met de politie via 0900-8844 of de gratis tiplijn 0800-6070. Ziet u deze vrouw nu lopen? Bel 112! Liever anoniem? Bel M. 0800-7000", zo roept de politie op.