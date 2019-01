Rampdag voor Team de Rooy: enorme achterstand in het algemeen klassement

Na een relatief goede eerste en tweede dag begon Team De Rooy vol vertrouwen aan dag drie van Dakar 2019. Gerard de Rooy begon nog goed en bleef bij de eerste twee meetpunten in het spoor van de Rus Eduard Nikolaev, maar daarna duurde het ontzettend lang voor het volgende meetpunt werd bereikt.

Vast in het zand

De Rooy bleek vast te zitten in het zand en is losgetrokken door Ton van Genugten, zo meldden bronnen rondom het team. De Rooy liep uiteindelijk anderhalf uur achterstand op nadat hij had geklokt bij WP3. Ook Ton van Genugten liep vertraging op maar reed wel zijn teamleider voorbij en eindigde uiteindelijk nog net in de top tien.

Tekst gaat door onder de tweet.

Zesde

De enige die de eer nog wist te redden voor Team De Rooy was Federico Villagra. De Argentijn werd tweede bij de trucks op ruim 11 minuten achterstand van winnaar Andrey Karginov. Verder zette Janus van Kasteren een puikte prestatie neer door zesde te eindigen tijdens deze knotsgekke etappe. De trucker uit Veldhoven werd tijdens etappe twee nog zeventiende, maar reed woensdag dus naar een mooie klassering.

Pech

Erik van Loon is nog altijd onderweg. De autocoureur klokte tot dusverre nog niet in bij WP3 maar ging meteen door naar WP5. En dat komt door een kapotte jack, zo meldde zijn raceteam gedurende de race.

Tekst gaat verder onder de tweet en afbeelding.





Sleutelen aan de auto van Erik van Loon (foto: Willy Weyens).





Rosegaar

Ook Michiel Becx is nog onderweg. Navigator Wouter Rosegaar verloor vandaag ook tijd, maar eindigde nog wel in de top tien van de dag. Maar doordat ze een uur hebben verloren, zakken ze wel in het algemeen klassement. Ze bezetten momenteel plek twaalf.

Bij de motorrijders was debutant Wesley Pittens de snelste Brabander. De coureur uit Vorstenbosch werd 26ste op dag drie. Mark Tielemans (33), Paul Spierings (52), Sjors van Heertum (54), Herwin Hopmans (57), Edwin Straver (62) en Marcel Snijders (92) volgden op gepaste afstand.