Rampdag voor veel Brabanders in Dakar Rally: enorme achterstand Team de Rooy en Erik van Loon

Na een relatief goede eerste en tweede dag begon Team De Rooy vol vertrouwen aan dag drie van Dakar 2019. Gerard de Rooy begon nog goed en bleef bij de eerste twee meetpunten in het spoor van de Rus Eduard Nikolaev, maar daarna duurde het ontzettend lang voor het volgende meetpunt werd bereikt.

De Rooy vast in het zand

De Rooy bleek vast te zitten in het zand en Het hart van zijn stuurwiel was ook nog eens afgebroken. Van den Heuvel gaf daarom zijn stuur aan De Rooy, die in totaal bijna anderhalf uur verloor. Ook Ton van Genugten verloor tijd. Hij had te weinig vermogen, vanwege een kapotte turbosensor. Hij verloor een uur en werd achtste. Maurik van den Heuvel verloor meer dan drie uur.

Villagra en Van Kasteren

De enige die de eer nog wist te redden voor Team De Rooy was Federico Villagra. De Argentijn werd tweede bij de trucks op ruim 11 minuten achterstand van winnaar Andrey Karginov.

Verder zette Janus van Kasteren een puikte prestatie neer door zesde te eindigen tijdens deze knotsgekke etappe. De trucker uit Veldhoven werd tijdens etappe twee nog zeventiende, maar reed woensdag dus naar een mooie klassering.

Pech voor Van Loon

Ook voor Erik van Loon was het een pechdag. Hij had last van een kromme jack (dat is een hydraulische krik). Hij verloor meer dan vijf duur.

Sleutelen aan de auto van Erik van Loon (foto: Willy Weyens).





Ook problemen voor Rosegaar

Michiel Becx werd 53e bij de auto's. Navigator Wouter Rosegaar verloor met Harry Hunt vandaag ook tijd, maar eindigde nog wel in de top tien van de dag. Maar doordat ze een uur verloren, zakken Hunt en Rosegaar wel in het algemeen klassement. Ze bezetten momenteel plek twaalf.





Prima dag voor de motorrijders

Bij de motorrijders was debutant Wesley Pittens de snelste Brabander. De coureur uit Vorstenbosch werd knap 26e op dag drie. Mark Tielemans (33), Paul Spierings (52), Sjors van Heertum (54), Herwin Hopmans (57), Edwin Straver (62) en Marcel Snijders (92) volgden op gepaste afstand.