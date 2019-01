Directeur Berry van Gool direct weg bij Willem II

TILBURG - Berry van Gool stopt als algemeen directeur van Willem II. Dat is de uitkomst na overleg tussen het bestuur en de raad van commissarissen van de Tilburgse voetbalclub.

In augustus van vorig jaar ontstond een bestuurscrisis bij Willem II. De commissarissen Jack Buckens en Jan Scheerlinck stapten op en stelden hun zetel in de raad ter beschikking. Een paar weken later volgde Roland Hermans hen. De positie van Van Gool stond toen ter discussie. Hem werd verweten dat er na twee jaar nog steeds geen goed plan voor de verbouwing van het stadion lag.

Financieel gezond

Willem II meldt woensdag dat het vertrek van Van Gool de uitkomst is van een ,,zorgvuldig proces van overleg tussen de directie en de raad van commissarissen''. ,,De rvc is Berry van Gool bijzonder dankbaar en zeer erkentelijk voor wat de afgelopen ruim vijf jaar onder zijn leiding is neergezet bij Willem II. Een club die momenteel meer dan financieel gezond is en klaar is voor een volgende fase in haar bestaan, zowel op sportief als op financieel gebied'', zegt Jan van der Laak, interim-voorzitter van de rvc.

Van Gool kijkt ook tevreden terug, stelt hij in een verklaring. ,,Na een moeizame start in 2013 in de eerste divisie, hebben we met alle geledingen binnen de club op krachtige wijze samengewerkt om de club omhoog te brengen. Ik heb genoten van de intensieve en mooie samenwerking met supporters, sponsoren, medewerkers en vele vrijwilligers bij de club.''

Interim-directeur

De directeur treedt formeel per 1 juni uit dienst, maar afgesproken is dat Van Gool per 14 januari (aanstaande maandag) al stopt met zijn werkzaamheden voor Willem II. Jan Hijzelendoorn is aangesteld als interim-directeur.