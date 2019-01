Eindhoven krijgt ruim 1600 extra sociale huurwoningen, maar dat is nog niet genoeg

"Het is de kracht van Eindhoven dat er voor iedere portemonnee woningen beschikbaar zijn", zegt wethouder Yasin Torunoglu van wonen en werken. Door samen te werken hopen de verschillende instanties dit zo te houden. "Onze stad groeit ontzettend waardoor de sociale woningvoorraad niet kan achterblijven."

Uitbreiding woningvoorraad

Eindhoven kent een tekort aan woningen met een huurprijs tussen de 710 en 850 euro. Wooncorporaties St.Trudo en Wooninc. gaan uitzoeken welke mogelijkheden er zijn om dit soort woningen uit te breiden. Hiervoor is een aparte organisatie opgezet, omdat deze huurwoningen niet gebouwd mogen worden door de woningcorporaties.

Ook de sociale woningvoorraad kent een tekort in Eindhoven. De bedoeling is om 1648 sociale huurwoningen bij te bouwen voor 2023, terwijl er 4500 nodig zijn. Volgens Ingrid de Boer van Woonbedrijf ligt dat niet binnen de mogelijkheden.

Diversiteit

De gemeente ziet erop toe dat 20 procent van de sociale huurwoningen op locaties worden geplaatst waar ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Daarnaast bestaat het plan om sociale huurwoningen te verspreiden over de stad en te mengen met woningen van niet-corporatiewijken. Dit zorgt diversiteit in de stad. Om huisuitzettingen te voorkomen zal er extra worden gelet op huurachterstanden. Wanneer een achterstand op tijd wordt gesignaleerd kan er nog iets aan gedaan worden.

Wethouder Torunoglu samen met de directeuren van de Eindhovense woningcorporaties





Flexwoningen

De oplossing zit niet alleen in het bijbouwen van woningen. "Er is een enorme aanvraag naar snel beschikbare woningen. Flexwonen is daar een oplossing voor. Twee jaar de tijd om in een woning te zitten lijkt weinig, maar de ervaring laat zien dat het echt mogelijk is om in die tijd een permanente woning te vinden", aldus Angela Pijnenburg van Wooninc..

Ook het aantal flexwoningen, waarvan er nu 800 zijn, zullen worden uitgebreid, door bijvoorbeeld tijdelijke woningen te bouwen en bestaande woningen vrij te maken.

Duurzaamheid

In 2018 ondertekenden de gemeente en woningcorporaties een duurzaamheidspact. Een belangrijke stap waarbij werd getekend voor het verduurzamen van de (bestaande) woningvoorraad. ''We kunnen er niet meer om heen. In 2050 moeten we CO2-neutraal zijn", zegt Pijnenburg.

Woningcorporaties zullen moeten investeren, ondanks de blokkades waar zij tegenaan lopen: personeelstekorten in de bouw, oplopende bouwkosten en gebrek aan locaties voor sociale huurwoningen.

Ook de regelgeving vanuit het Rijk zit dwars. Zo moeten de corporaties een flinke som huur betalen. "Op lange termijn zullen we de rode cijfers naderen", stelt De Boer. Resultaten komen dus niet uit de lucht vallen. Reden te meer voor de woningcorporaties om elkaars mogelijkheden op elkaar af te stemmen.