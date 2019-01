Deel dit artikel:













Agent krijgt last van ademhaling door sterke geur uit drugsbusje, verdachten opgepakt De vaten die in het busje zijn gevonden (Foto: Politie).

BUDEL - Dankzij een oplettende voorbijganger heeft de politie een drugsbusjes in Budel kunnen stoppen. Er stonden vijf vaten met in totaal tientallen liters chemische vloeistoffen in het witte busje. De geur was zo sterk dat een politieagent last kreeg van zijn ademhaling.

Geschreven door Eva van der Weele

In de buurt van de Stationsweg in Budel-Schoot zag een man het witte busje. Hij zag twee mannen die druk in de weer waren bij het busje en een auto. Hij vertrouwde de situatie niet en tipte de politie. Een goede zet, want later kon de politie het busje aanhouden met een verdachte erin. De politie pakte later de andere man in België op. Synthetische drugs

Specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) hebben de vloeistoffen onderzocht en het bleken grondstoffen te zijn voor synthetische drugs. De recherche doet nog onderzoek naar de vangst.