Mannen dwongen zes vrouwen tot seks, 5,5 jaar cel geëist voor uitbuiting en kinderporno

BREDA - Tegen twee mannen van 34 en 31 jaar uit Breda is woensdag 5,5 jaar en 30 maanden celstraf geëist voor het dwingen van zes vrouwen tot prostitutie. Een van hen is minderjarig, dus de mannen worden ook beschuldigd van het maken en verspreiden van kinderporno en uitbuiting. Als de slachtoffers niet meewerkten, werden pikante foto's en video's van hen online gezet.

De mannen (31 en 34 jaar) zouden hun zes slachtoffers, onder wie een minderjarige, benaderd hebben via de netwerksite Tagged en hen vervolgens geld hebben geboden voor seks met hen of klanten. De meiden stuurden vervolgens pikante foto's en video's. Daarna moesten ze naar Breda komen en als ze dat niet deden, werden hun naaktfoto's en -video's verspreid op internet. De vrouwen kregen dat in een bericht te horen: 'Je kan omkeren of je kan meegaan met die man. Maar als je niet met hem meegaat, plaats ik alles online'.

Aliassen

Tussen oktober 2014 en juli 2017 gingen de mannen onder verschillende namen te werk. Hoofdverdachte R.A. (31), noemde zichzelf ook wel Ryan, Remi of 'de klant'. Verdachte M.M. (34) stond bij de slachtoffers ook bekend als Gio, Gino of Loco. De verdachten ontkennen het gebruik van de aliassen, maar volgens de rechtbank wijst alles erop dat het wel degelijk om dezelfde personen gaat: de slachtoffers beschrijven bij Remi, Ryan en 'de klant' dezelfde zwarte hond. Ook sturen ze allemaal Whatsappjes met hetzelfde telefoonnummer.

De hoofdverdachte ontkende in de rechtbank een loverboy te zijn. Hij zegt dat zijn mobiele telefoon misbruikt is door iemand die vaak bij hem thuis kwam en ook een sleutel van zijn appartement zou hebben.

In dat appartement vond de politie twee telefoons, een iPhone en een Acer. Ook lagen er meerdere simkaartjes in de woning, waarmee de daders contact onderhielden met hun slachtoffers. Op de telefoons stonden foto's en video's van de slachtoffers. In de WhatsAppjes was te lezen dat de vrouwen gechanteerd werden.

Vrijwillige prostitutie

Een van de slachtoffers werkte vanaf haar 19e vrijwillig in de prostitutie. Via via kwam ze in contact met 'Ryan'. Hij bood haar 900 euro voor een nacht en een dag seks. Ze weigerde en werd daarna gechanteerd via Facebook. Ze besloot daarom toch naar het huis in Breda te gaan. Daar moest ze een lapdance doen en drie keer seks hebben met een klant. Daarna werkte ze nog twee keer met hem. In haar aangifte zegt ze zich te schamen. "Ze was boos en slaapt zeer slecht hierdoor", licht de officier van justitie toe.

Relatie

Hoofdverdachte R.A. beweert met een van de slachtoffers een 'liefdesrelatie' te hebben gehad. Zij verbrak het contact met hem, maar zocht hem later weer op. Volgens haar advocaat werd ze 'gebrainwasht' door de mannen. Volgens de officier werd ze opgesloten: "De deur moest op slot als zij weggingen. Ze had seks met verschillende mannen. Ook werd ze gedrogeerd." Maar, de verdachte ontkent dit.

Kwade genius

De officier van justitie noemde A. de 'kwade genius met een uiterst foute intentie' achter het plan'. "Hij is planmatig te werk gegaan. De vrouwen hebben veel angst gekend. Onder druk besloten ze om seks te hebben. De gevolgen hiervan zijn ingrijpend geweest en dat zijn ze nog altijd. Dit is de verdachte zwaar aan te rekenen."

Medeverdachte M. speelde weliswaar een minder grote rol in het verhaal, maar daardoor niet minder cruciaal. Het OM acht hem schuldig aan het vervoeren en fotograferen en filmen van de meisjes. Ook heeft hij seks met een aantal van hen gehad. M. is niet eerder veroordeeld voor dit soort delicten en is dan ook niet blij met de aantijgingen: "Het voelt als een extreme last die al jaren boven mijn hoofd hangt. Het zijn aantijgingen waar je niet mee gelinkt wilt worden. Mensenhandel, gedwongen prostitutie, kinderporno: dat zijn woorden die niet bij mijn naam horen"

De mannen beriepen zich bijna het hele proces op hun zwijgrecht. Dat beviel de officier niet: "Ze verschuilen zich. Geen uitleg, geen excuses, niets. Ze hebben zich gesteld boven de belangen van de vrouwen."

De slachtoffers konden het niet opbrengen om aanwezig te zijn bij de inhoudelijke behandeling van de langlopende zaak.