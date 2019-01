Wie o wie wordt de gelukkige, raadsleden willen oude plaatsnaamborden Altena verloten onder inwoners

ALTENA - Sinds 31 december 2018, 24.00 uur bestaan de gemeenten Woudrichem, Werkendam en Aalburg niet meer en is de nieuwe gemeente Altena een feit. En wat doe je dan bijvoorbeeld met de oude plaatsnaamborden? Volgens de raadsleden Hanno van Baast en Otto van Breugel (CDA) zijn er genoeg inwoners die belangstelling hebben voor hun 'verdwenen' dorp.

Binnenkort worden alle plaatsnaamborden van de 21 dorpen in de (nieuwe) gemeente Altena verwijderd. In navolging van de gemeente Molenlanden en West Betuwe willen de CDA-raadsleden van Altena dat ook hun inwoners de mogelijkheid krijgen om in het bezit te komen van de oude bordjes.

Vijfhonderd aanvragen

Van Breugel: “Verschillende inwoners van onze gemeente hebben hier al om gevraagd. En ik begrijp dat wel. Wat me vooral aanspreekt in de aanpak van West Betuwe is het verloten van de borden tegen een gering bedrag en dat de opbrengst naar een goed doel gaat. Dat zit ook in ons voorstel. Er zijn daar wel 500 aanvragen binnengekomen!"

Van Breugel en zijn fractiegenoot van Baast hebben hun idee in de vorm van schriftelijk vragen voorgelegd aan het college van Altena. “Ik heb het pas net naar de griffier gemaild, dus nog geen reactie. Dat moet binnen 21 dagen, vertelt Breugel.” De vraag is of en zo ja, wanneer hij die reactie tegemoet kan zien. Want volgens de site van de gemeente heeft Altena nog helemaal geen college.