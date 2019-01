Deel dit artikel:













Verkeersinfarct rond Den Bosch door auto-ongeluk bij knooppunt Empel Een auto sloeg om vlakbij een lichtmast (Foto: AS Media)

EMPEL - Op de A2 bij Den Bosch is woensdagmiddag rond half vier een auto over de kop geslagen. De linkerrijstroken waren in beide richtingen dicht, waardoor een flinke file ontstond. De rijstroken zijn inmiddels weer vrijgegeven, maar de files zijn nog erg lang.

De auto raakte een lichtmast, waardoor het licht bovenin losraakte. Voor de veiligheid waren de linkerrijstroken in beide richtingen dicht. Zo ontstond de flinke file. Omrijden kan vanaf Everdingen via Gorinchem en Waalwijk (A27, A59).





Een automobilist die in de file stond, vertelt dat de lantaarnpaal is verwijderd:

