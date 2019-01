Bus met aanhanger kantelt en zorgt voor zes kilometer file tussen Son en Sint Oedenrode

SON - Een gekantelde bus met aanhanger heeft woensdagmiddag rond vijf uur voor een flinke file op de A50 tussen Son en Sint Oedenrode gezorgd.





Hoe en waarom de bus ter hoogte van het knooppunt Ekkersweijer bij Son en Breugel is gaan kantelen is niet duidelijk. Het ongeval zorgde in korte tijd voor een file van zes kilometer.