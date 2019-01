Kilo's wiet gevonden in ouderlijk huis van Yuri van Gelder

In het huis in Waalwijk lag 2,4 kilo hennep. (Foto: Politie)

WAALWIJK - De politie heeft woensdagmiddag 2,4 kilo gedroogde henneptoppen gevonden in het ouderlijk huis van turner Yuri van Gelder in Waalwijk. De wiet lag er te drogen op speciale rekken. Er was geen sprake van een hennepkwekerij. Er is niemand aangehouden, maar de drugs zijn in beslag genomen.

De politie geeft nooit namen van verdachten, maar bevestigt dat de hennep op het adres in de Ds. Louwe Kooymanslaan in Waalwijk is gevonden. Dit is het huis waar de familie Van Gelder woont. Volgens de politie beslist de officier van justitie later over een eventuele straf. De gevonden hennep heeft een straatwaarde van duizenden euro's.

Aanleiding van de vondst was een 'afwijkend stroomverbruik in de straat', zegt de politie. Na onderzoek werd er een hennepkwekerij zonder planten aangetroffen in een ander huis in dezelfde straat als waar de hennep gedroogd werd. Er zijn dus twee woningen in dezelfde straat betrokken bij hennepteelt.

Geen commentaar

In de Louwe Kooymanslaan laten maar weinig mensen iets los over de vondst van de hennep bij de familie Van Gelder. Niemand heeft iets gezien van de inval van de politie. De vader van Van Gelder stond kort een verslaggever te woord die hem tegenkwam in de straat. Maar hij wilde woensdagavond niet veel kwijt over de hennep die in zijn huis was gevonden.

Yuri van Gelder was niet bereikbaar voor commentaar. Hij is opgegroeid in dit huis. maar woont niet meer bij zijn ouders. Zijn bedrijf staat nog wel op het adres van zijn ouders ingeschreven. De manager van de turner laat aan RTL Nieuws weten dat Yuri verrast is door het nieuws: "Hij weet hier niets van."