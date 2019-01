Filmmaker Daan Blommers (19) ontrafelt Somerens geheim in 'Van Zùmmere en nie baang'

De film gaat over het smokkelen van zout in de negentiende eeuw. Zout was in België veel goedkoper dan in Nederland. Someren ligt bij de grens. Dus werd het massaal naar Someren gesmokkeld. Maar in Helmond verkochten ze daardoor minder zout. Daarom kwamen boze Helmonders naar Someren om het te stelen.

Dat lieten ze in Someren niet op zich zitten. "Van Zùmmere en nie baang" is niet voor niets hun motto. Dus stalen ze het zout weer terug.





In de woonkamer bij zijn ouders bekijkt Daan Blommers (r) voor het eerst zijn film met vrienden en collega's





Trots

Daan Blommers deed de regie en hij schreef zelf het verhaal van de film. "Als ik met leeftijdgenoten sprak en ik vroeg ze naar het verhaal achter onze dorpslegende en de spreuk van ons carnaval: 'Van Zùmmere en nie baang", dan kon niemand me dat vertellen. Met deze film wil ik ze laten zien dat hier honderd jaar iets is gebeurd waar we trots op mogen zijn."

Amateurhistoricus Louis van den Bosch weet veel van de geschiedenis van Someren. Hij was één van de mensen die de film als eerste te zien kregen. "Indrukwekkend", vond hij het, "het beeld van de armoede in die tijd. Waarom er gesmokkeld werd. Het was niet om rijk te worden, het was bittere noodzaak.

'Zout was goud'

Someren was een echte plattelandsgemeente. Er werden varkens geslacht en daarna werden die dieren ontleed. Maar er waren nog geen koelkasten of diepvriezers, dus het vlees moest bewaard worden in grote bakken in de kelder die gevuld waren met heel veel zout. Zout was goud in die tijd."

Daan Blommers zit op de Filmacademie in Hilversum. 'Van Zùmmere en nie baang' is al zijn tweede film: "Ik hoop dat dit bouwsteentjes worden voor een mooie carrière."

Eerste moord

Met de geschiedenis van Someren is hij in ieder geval nog niet klaar: "Ik heb gehoord dat hier nog meer historische verhalen liggen, dus wie weet stoffen we nog een paar boeken af en rolt daar weer een film uit. Ik heb iets gehoord over de eerste moord die hier gepleegd is, door een moordenaar uit Groningen. ook een waargebeurd verhaal. Dat lijkt me wel wat."