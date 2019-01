Wij zijn op zoek naar de ultieme carnavalshit! Meld je aan voor Kies Je Kraker 2019!

EINDHOVEN - Ook in 2019 zoeken we weer de ultieme carnavalskraker. En daarvoor kun je vanaf nu jouw lied aanmelden. Vorig jaar won Mosterd Na De Maaltijd de Kies Je Kraker-trofee met hun carnavalshit 'Hé Jacqueline'.

Ook dit jaar zal een officiële jury alle ingezonden liedjes beoordelen en de dertig beste liedjes kiezen. Ook worden er weer drie wildcards uitgedeeld.

Op zoek naar de ultieme song

Heb jij met je carnavalsvereniging, -groep of als solozanger de ultieme song voor carnaval in handen? Stuur deze samen met wat achtergrondinformatie naar Kies je Kraker (bij voorkeur via WeTransfer: redactiemuziek@omroepbrabant.nl) of op een cd naar Omroep Brabant, postbus 108, 5600 AC Eindhoven, ter attentie van: 'Kies je Kraker'.

Inzenden kan tot en met zondag 10 februari 2019. De uitzendingen van Kies Je Kraker beginnen op maandag 18 februari om zeven uur 's avonds op Omroep Brabant Radio. Meer informatie over het mooiste feest van Brabant? Bekijk dan onze themapagina Carnaval.

