Jonge boer Joris is blij met extra steun van overheid, want boer zijn is zijn lust en zijn leven

HEUSDEN - Lange werkdagen, soms weinig winst en heel veel regels. Jonge boeren hebben het niet altijd gemakkelijk. Daarom bedacht het ministerie een steunmaatregel voor jonge landbouwers, een garantieregeling. Voor Joris van Lierop (24) een mooi steuntje in de rug, want stoppen als boer zal hij nooit doen.

Hij is pas net afgestudeerd aan de Hogere Agrarische School, maar is nu al verantwoordelijk voor 160.000 kippen op een pluimveehouderij in Heusden. “Af en toe denk ik wel eens: waar ben ik aan begonnen?", vertelt Joris.

Want met de verkoop van een miljoen eieren per week, wordt Joris niet automatisch rijk. “De prijzen fluctueren, soms moeten we weken werken en houden we niks over. Dat is best pijnlijk."

75 miljoen

Het kabinet investeert daarom 75 miljoen euro in een garantieregeling voor de financiering van jonge boeren en zo wordt het ook voor Joris ietsje makkelijker. “Je krijgt iets meer mogelijkheden”, zegt hij.

Want stoppen, dat is voor Joris geen optie. “Dat zou me heel veel pijn doen. Dit is de sector waar ik heel veel passie voor heb.”