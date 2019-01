Topsporters naar Brabantse school voor profielwerkstuk: 'Een hele unieke ervaring'

"We waren wel even bang dat het toch niet zo zou uitpakken als dat we gehoopt hadden. Want we hadden zo ons best gedaan om een sporter te vinden", vertelt Femke Janssen. "Nou blijkt toch dat heel veel mensen gekomen zijn en dat er veel goede reacties zijn gekomen."

Samen met Frederique Kersjes besloot Femke om het profielwerkstuk niet uit te typen, maar om er een college van te maken. De dames uit 6 vwo van het Rythovius College besloten om topsporters Rick van den Hurk en Marcel Balkestein naar de school te halen om te praten over succes.









'Unieke ervaring'

"We waren gewoon heel benieuwd naar de persoonlijke verhalen", legt Frederique uit. "Dit is toch wat persoonlijker dan elk ander interview dat je van ze kan vinden. Ik denk dat dit een hele unieke ervaring is geweest voor iedereen die hier in de zaal is geweest."

Eindhovenaar Rick van den Hurk speelt als professioneel honkballer bij Fukuoka SoftBank Hawks in Japan. Marcel Balkestein uit Geldrop is voormalig prof-hockeyer. Beide heren hadden een aantal tips over hun succes voor de aanwezigen.

De top halen

"Wat is nou de basis van succes? Ik denk, zowel bij Rick als bij mij, dat dingen die je zelf in de hand hebt, dat je die goed op orde moet hebben", vertelt Marcel Balkestein. "Ik zou vooral kijken: waar ben ik nou echt goed in en waar heb ik veel plezier in."

"Ik geloof er uiteindelijk dat specialisme overwint van generalisme. Dat zou ik ze wel willen meegeven. Doe iets wat je leuk vindt, maar waar je ook heel goed in bent. Want dan kun je uiteindelijk wel de top behalen."