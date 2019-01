Deel dit artikel:













Man zit bekneld in landbouwmachine en raakt ernstig gewond De man raakte gewond. (Foto: 112Nieuwsonline)

BERGEN OP ZOOM - Een man in Bergen op Zoom is woensdagavond gewond geraakt doordat hij bekneld zat in een landbouwmachine. Dat gebeurde bij een landbouwbedrijf aan de Moerstraatsebaan.

Geschreven door Rebecca Seunis

Verschillende hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De man is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.