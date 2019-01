Deel dit artikel:













Vrouw (47) krijgt stroomstoot en raakt gewond De man raakte gewond. (Foto: 112Nieuwsonline)

BERGEN OP ZOOM - Bij een ongeluk in een huis aan de Moerstraatsebaan in Bergen op Zoom is woensdagavond een 47-jarige vrouw gewond geraakt. Ze kreeg tijdens werkzaamheden een elektrische schok.

Verschillende hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De vrouw is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Oorzaak onbekend

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. Volgens de politie waren er in het huis problemen met de elektriciteit. Netbeheerder Enexis is ter plaatse gekomen. Eerder werd abusievelijk gemeld dat het slachtoffer een man was die bekneld was geraakt in een landbouwmachine.