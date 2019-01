Politieactie op A50, vier mannen aangehouden

SINT-OEDENRODE - Vier mannen zijn woensdagavond op de A50 bij Sint-Oedenrode aangehouden. Volgens omstanders zouden bij de actie behoorlijk wat agenten betrokken zijn geweest. De mannen die samen in een auto zaten, zouden in het bezit zijn geweest van een vuurwapen.

De vier zouden door agenten met getrokken wapens uit hun auto zijn gepraat. Het is niet duidelijk of de verdachten inderdaad een wapen in bezit hadden.

De politie wilde woensdagavond niks zeggen over wat er zich heeft afgespeeld op de A50.