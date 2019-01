Honderden kilo's cocaïne gevonden in container met fruit, straatwaarde tientallen miljoenen euro's

HEUSDEN - Een partij cocaïne met een straatwaarde van tientallen miljoenen euro's. Deze vondst deed de politie dinsdagochtend in alle vroegte in een container met fruit bij een transportbedrijf in de gemeente Heusden. Het gaat om enkele honderden kilo’s cocaïne, zo heeft de politie donderdag naar buiten gebracht.

De politie werd gewaarschuwd nadat de drugs werden ontdekt tussen de lading. Onduidelijk is hoe en waar de drugs in de container zijn gekomen. Dat wordt verder onderzocht. De politie gaat er niet vanuit dat het bedrijf in de gemeente Heusden iets met de drugs te maken heeft.

De container was afkomstig uit Rotterdam. Vermoedelijk was het de bedoeling van de betrokkenen om de drugs voor aankomst bij het afleveradres uit de container te halen. Dit is om onbekende redenen niet gelukt.

De cokevangst was volgens de politie in de gemeente Heusden, details zijn niet gegeven. Dus het kan ook in Vlijmen of Drunen zijn geweest.

Geen aanhoudingen

De drugs zijn afgevoerd voor vernietiging. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

De politie wil verder heel weinig kwijt over de vondst. Zo maakt ze bijvoorbeeld niet bekend om wat voor fruit het gaat waartussen de cocaïne zat verstopt.