Opbrengst bietencampagne Suiker Unie toch lager dan verwacht Veel boeren verdienen dit jaar niets aan hun suikerbieten (Foto: Raoul Cartens)

DINTELOORD - Suiker Unie heeft tijdens de bietencampagne van afgelopen maanden minder suiker kunnen produceren dan verwacht. Door de aanhoudende droogte, die aanhield van het voorjaar tot ver in de herfst, was het geen best bietenjaar. In plaats van de verwachte 15,6 ton suiker per hectare bieten leverde de campagne een gemiddelde opbrengst op van 13,2 ton per hectare.

Geschreven door Raoul Cartens

Voor de bietenboeren is dit zuur, want die krijgen nu minder geld overgemaakt van Suiker Unie. Voor de boeren bestaat weliswaar een gegarandeerde minimumprijs per 1000 kilo opgeleverde suiker, maar door overschotten op de wereldmarkt is die prijs al niet hoog. En nu is ook eens de suikeropbrengst van de geleverde bieten lager. Geen winst

Directeur agrarische zaken van Suiker Unie Gert Sikken: "Er zijn dus boeren die dit jaar niks verdienen aan hun teelt. Veel van hen telen ook aardappelen, uien of granen. Maar die gewassen hebben ook flink geleden onder de aanhoudende droogte." Bij deze boeren zijn de kosten van de teelt gelijk aan de opbrengst, dus geen winst. Aan het begin van de bietencampagne in september leken de gevolgen van de droogte voor de bieten nog mee te vallen.