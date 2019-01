Miljoenen kilo's zwerfvuil worden jaarlijks weggegooid, wat kunnen we hiertegen doen? 5 antwoorden

EINDHOVEN - Zo'n 50 miljoen kilo zwerfafval wordt er naar schatting jaarlijks in Brabant op straat of in de natuur gegooid. Dat klinkt als veel en dat is het ook. Een snel rekensommetje leert dat dat overeenkomt met 50.000 Fiat Punto’s, 1650 volwassen bultrugwalvissen of 5 lege olietankers. Wat kunnen we hieraan doen?

“Het is een heel groot probleem”, zegt Peter van Kemenade van Vebego, een bedrijf dat zich onder andere specialiseert in het opruimen van zwerfafval. “Zwerfvuil is één van de drie grootste ergernissen van de burger.” En toch is het een probleem dat moeilijk uit te roeien is, blijkt ook uit het enorme aantal meldingen dat Omroep Brabant heeft ontvangen op het vorige week gelanceerde Meldpunt Afvaldumpingen.

Peter geeft een aantal adviezen:

1. Mensen bewust maken

“Een van de belangrijkste dingen die we kunnen doen is zorgen voor bewustwording”, zegt Van Kemenade. “We moeten vooral de jeugd hierbij betrekken. Die is voor 75 procent verantwoordelijk voor het zwerfafval dat we weggooien. Dat betekent langsgaan bij scholen en sportverenigingen en vertellen wat de gevolgen van dat zwerfafval zijn.” Vaak hebben ze geen idee hoe lang afval blijft liggen:

Bananenschil: één jaar

Sigarettenpeuk: 2 tot 12 jaar

Kauwgom: minimaal 20 jaar

Blikje: minimaal 50 jaar

Petfles: vergaat niet

2. Elkaar aanspreken

Een ander misschien nog belangrijker punt is iets dat iedereen kan doen. Van Kemenade: “Spreek elkaar aan. Zorg dat de sociale controle groot is. Dat is het belangrijkste dat je als burger zelf kan doen.”

3. Schoon houdt schoon

Ook het goed schoon houden van de buurt voorkomt zwerfafval: "Schoon houdt schoon. Wij zien ook dat mensen dan minder snel iets weggooien.”

4. Zorg voor afvalbakken

Gemeenten spelen hier natuurlijk ook een belangrijke rol in. "Ze kunnen zorgen voor afvalbakken bij bankjes: zorgen dat het mooie plekken zijn."

5. Handhaven

Gemeenten moeten er ook voor zorgen dat er opgetreden wordt als mensen in de fout gaan: handhaving van de regels.

En de allerbelangrijkste oplossing? Die is zo overduidelijk dat er geen woord aan vuil hoef gemaakt te worden. Of nou, vooruit dan: we moeten met zijn allen afval in de afvalbak of container gooien of naar de milieustraat brengen.

Meld zelf waar jij afval hebt gevonden bij ons afvalmeldpunt:

Hoe gaat het in zijn werk?

Op de interactieve plattegrond kun je aangeven waar jij gedumpt afval hebt gevonden.

Om een plek te vinden, kun je linksboven in het invulbalkje een adres of straat invullen, maar je kunt ook zelf de plek op de kaart opzoeken.

Vermeld in het invulscherm wanneer je het afval (ongeveer) hebt gevonden en wat voor afval het was.

Je kunt hierbij ook eenvoudig een foto uploaden.