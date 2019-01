'Rasvoetballer' Anouar Kali haat het om langs de lijn te staan, maar is op de weg terug

LA MANGA - NAC vertoeft de afgelopen dagen in het Spaanse Atamaría, waar de selectie van Mitchell van der Gaag zich klaar maakt voor de belangrijke tweede seizoenshelft waarin handhaving moet worden veiliggesteld. Middenvelder Anouar Kali zal NAC binnenkort ook weer van dienst kunnen zijn, aangezien hij op de weg terug is van een slepende rug- en hamstringblessure.

Kali speelde zijn laatste wedstrijd voor NAC in eigen huis tegen Heracles Almelo (2-1 winst, red.) en sindsdien verdween hij van de radar. De 27-jarige middenvelder speelde tot dat moment alles en dus was het een harde klap voor Kali. "Ik ben een rasvoetballer en ben niet iemand die het leuk vindt om langs de lijn te staan en toe te kijken", zegt Kali vanuit La Manga. "Natuurlijk heb ik telkens de drang om wedstrijden te spelen en om zo snel mogelijk terug te keren, maar ik moet het echt van dag tot dag bekijken. Ik kan ook geen inschatting maken van wanneer ik terug ben. Het is geen breuk of een scheurtje waar een x-aantal weken voor staat."

Teamgeest

NAC bereidt zich dus in een zonnig Spanje voor op de tweede seizoenshelft. Kali denk dat het goed is voor de selectie dat ze even een aantal dagen bij elkaar zijn. "Natuurlijk, daar groeit de teamgeest van en daardoor groeien we als team. De faciliteiten zijn hier echt top, we trainen hard en het is echt ideaal dat we hier met elkaar zijn. Je leert elkaar dan toch beter kennen."

Ook NAC-trainer Mitchell van der Gaag denkt dat een week aan de Spaanse kust goed is voor zijn ploeg. "Het is een andere omgeving, aangenaam weer en iedereen is bij elkaar." De trainer van NAC kan weinig met collega-trainers die juist wel in Nederland willen blijven wegens de temperatuurverschillen. "Als zij daar in geloven, is dat prima. Maar wij geloven hier in. Je bent samen, je kunt gesprekken voeren en wat meer de tijd nemen om beelden te laten zien. Die combinatie werkt heel goed."

Ideale trainer

Wel of geen trainingskamp, de sfeer is sowieso goed in de selectie van NAC, denkt Kali. "Het mooie is dat iedereen meeleeft", doelt Kali op de geblesseerde spelers. "Die juichen vaak nog het hardst als we scoren of winnen. We hebben elkaar allemaal nodig om NAC in de Eredivisie te houden." Wie verantwoordelijk is voor die prestatie, is trainer Mitchell van der Gaag. Volgens Kali levert de 46-jarige oefenmeester goed werkt en past hij bij de spelersgroep. "Hij is de ideale trainer voor ons. Hij straalt rust uit, zowel naar de groep toe, als naar de buitenwereld. Natuurlijk is hij wel boos geweest, maar dat was terecht. We speelden slecht, schandalig zelfs. Daar kan hij niks aan doen."

NAC kreeg in de eerste seizoenshelft veel kritiek te verwerken. De spelersgroep zou niet goed genoeg zijn, er zou te weinig kwaliteit zijn. Daar is Kali het absoluut niet mee eens. "Dat zei ik toen al en dat vind ik nu nog steeds. Het ligt niet aan de kwaliteit van de selectie, dat hebben we de laatste wedstrijden wel bewezen. Ik snap nog steeds niet hoe het kan dat we de eerste maanden zo slecht presteerden. Ik kan ook niet de vinger op de zere plek leggen." Ook al is Kali van mening dat er genoeg kwaliteit is, betekent niet dat NAC stil moet blijven zitten deze maand. "Natuurlijk kan het geen kwaad dat er één of twee spelers bijkomen deze winter."