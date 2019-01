De droom van veel autofanaten: hier staan 150 oldtimers [FOTO'S]

De vader van Jan is begonnen met verzamelen toen hij 16 jaar oud was. De collectie breidde uit en nu verhuurt hij iedere week wel zo’n vier auto’s voor films of reclamespotjes. Zo heeft hij een oldtimer verhuurd voor de film 'Zwartboek' en de politieserie Baantjer. Ook heeft zanger Frans Bauer een 'Grease-oldtimer' van Jan gehuurd voor verschillende optredens.

Het aantal oldtimers is het afgelopen jaar toegenomen met 2,1 procent ten opzichte van 2017. Op 31 december waren er 200.061 oldtimers. Mensen kopen meer oldtimers door de economische groei. Ze hebben daardoor meer geld te besteden voor een oldtimer. Daarnaast zijn mensen door de lage rente minder geneigd geld te sparen. In plaats daarvan geven ze geld uit aan zaken die later veel kunnen opleveren, zoals een oldtimer.





