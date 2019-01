Met paintballs beschoten slachtoffer doet verhaal: 'Ik hoop dat ze gepakt worden, dit doe je niet'

EINDHOVEN - De auto waar de vier mannen in zaten die woensdagavond aangehouden werden voor het schieten met een paintballgeweer, is eerder gezien bij soortgelijke zaken. De politie laat weten dat mensen vaker vanuit dezelfde Mercedes zijn beschoten en dat er vanuit de auto ook vuurwerk naar mensen is gegooid.

Een van de slachtoffers die vanuit de auto is beschoten, is Stef. Hij stond een dag voor de aanhouding bij de Karpendonkse plassen in Eindhoven toen hij ineens werd beschoten met paintballen.

'Ze schoten gelijk'

“Ik stapte net uit mijn auto toen ik de vier mannen in de Mercedes zag komen aanrijden. Ze beschoten me gelijk met een paintballwapen en reden daarna heel hard weg”, vertelt Stef. “Er was ook niks aan vooraf gegaan.” Stef is nog even achter de auto aangereden, maar daar hield hij al snel mee op. Hij heeft die dag ook geen aangifte gedaan.

De mensen die woensdagavond werden beschoten terwijl ze in hun auto zaten, waarschuwden de politie wel. De politie kon daardoor de auto staande houden onder Sint-Oedenrode.

Na het bericht over de aanhouding meldde Stef zich ook. De auto die is aangehouden op de snelweg A50 bij Sint-Oedenrode, bleek dezelfde auto te zijn als die waaruit Stef is beschoten. “Ik herkende de auto die bij het bericht stond”, laat Stef weten. “Ik hoop dat ze gepakt worden. Dit doe je niet, op mensen schieten.”

Verwondingen

De verwondingen zijn bij Stef nog steeds zichtbaar. “Ik ben geraakt achter mijn oor en in mijn zij. Ik voel de plekken nog steeds en ik heb een kleine ruis in mijn oor. Er is ook verf in mijn oor gekomen.”

In de onderstaande tweet is de verwonding achter het oor van Stef goed te zien:





Een andere man die liever niet zijn naam kenbaar wil maken, is ook beschoten vanuit dezelfde Mercedes. Hij heeft een flinke bult op zijn wang door de paintballen. De man durft geen aangifte te doen, omdat hij bang is dat de mannen achter hem aankomen.

De politie komt graag in contact met getuigen of met mensen die hetzelfde is overkomen en daarbij een zwarte Mercedes A-klasse hebben gezien. Ze vragen deze mensen te bellen met het nummer 0900-8844.

