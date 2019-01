Brabantse Dakar-coureurs herpakken zich een beetje na rampdag, Janus van Kasteren maakt weer indruk

Het Russische fabrieksteam Kamaz deelde ook op donderdag de lakens uit, Andrey Karginov boekte zijn tweede dagzege op rij. Terwijl etappe één en twee al naar kopman en klassementsleider Eduard Nikolaev waren gegaan. In het klassement bezet Kamaz de eerste drie plekken. Na de Tsjech Martin Macik volgt nu De Rooy. Een kapotte band en een kapotte spoorstang maakten het nog moeilijk, uiteindelijk eindigde hij de etappe als elfde op ruim 35 minuten. In het algemeen klassement steeg hij naar plaats vijf.

De start van De Rooy was ook al niet heel lekker. Door de mindere woensdag moest hij ver van achteren starten. En dat gebeurde in enorme stofwolken die door het diepe en mulle feshfesh veroorzaakt werden. "Ik heb nog nooit zoveel stof gezien. Je zag geen hand voor ogen, maar ik toch 20, 25 auto's ingehaald", zei De Rooy. In het tweede gedeelte van de etappe deed De Rooy wat rustiger, ook omdat er in aanloop naar etappe vijf - het tweede deel van de marathon - geen serviceteam aan de truck mag sleutelen.

Vroege pech

Ton van Genugten had weer een moeilijke dag. Het duurde al heel lang voor hij echt onderweg was, want op weg naar de start waren er al technische problemen. Een motorstoring moest verholpen worden. Na twee uur sleutelen kon de trucker alsnog naar de start en op pad. Hij begon goed, reed meerdere meetpunten met een vijfde tijd voorbij. Tussen meetpunt 4 en 5 ging er echter iets mis, waardoor hij ineens ruim een half uur aan tijd verloor. Van Genugten eindigde de etappe uiteindelijk als dertiende, op 49.30 van Karginov.

De Argentijnse ploeggenoot Federico Villagra reed even tweede, maar door problemen groeide zijn achterstand uiteindelijk naar bijna drie en een half uur. Maurik van den Heuvel werd uiteindelijk de best geklasseerde coureur van Team de Rooy, hij eindigde als tiende.

Indrukwekkende Van Kasteren

Na de goede prestatie op woensdag gaf Van Kasteren aan dat hij weet langzamer te zijn dan Team de Rooy en hij is ook 'zeker langzamer dan Kamaz'. Maar tussen al het geweld van de top van het deelnemersveld door klimt hij langzaam naar boven. Weer was de man uit Veldhoven de beste Nederlander en door die prestatie klimt hij naar de zevende plaats in het algemeen klassement.





Tevreden Van Loon

Van Loon verloor woensdag meer dan vijf uur. In de vierde etappe eindigde de coureur uit Eersel als twaalfde, daarmee werd hij beste Nederlander. Van Loon is tevreden met zijn prestatie, al ging het niet makkelijk. "We hebben tien tot vijftien minuten vastgestaan. Maar de feshfesh was extreem los en diep. Daardoor was er dus ook heel erg veel stof. Tussen de stukken met zand waren er stukken met veel stenen. Daar hebben we twee keer lek gereden. Dat kost tijd, maar daar heeft vandaag het grotendeel last van.”"

Erik van Loon op weg naar de finish van etappe 4 (foto: Willy Weyens).

