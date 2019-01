Deel dit artikel:













Dakar-coureurs na rampdag weer onderweg in Peru [LIVEBLOG] Ton van Genugten (foto: Willy Weyens)

AREQUIPA - Na de rampdag van woensdag staat er op donderdag gewoon weer een etappe op het programma in de Dakar Rally van 2019. De vierde etappe is het eerste deel van de marathonetappe. De deelnemers moeten het in het bivak doen zonder hulp van hun serviceteams. Voor de auto's en trucks gaat de etappe van Arequipa naar Tacna, de Brabantse motoren rijden van Arequipa naar Moquegua.

Geschreven door Fabian Eijkhout