Wij geven kaartje weg voor 3 Uurkes Vurraf! Maar daar moet je wel wat voor doen. Betty en presentator Jordy geven de komende tijd kaartjes voor 3 Uurkes Vurraf weg.

EINDHOVEN - Wauw, dat ging wel heel snel. We hadden een opdracht bedacht om kaartjes weg te geven voor 3 Uurkes Vurraf. Een ingewikkelde opdracht, zo dachten we zelf. Maar binnen vijf minuten hadden slimme Brabo's beet! Bijna, want ze moesten nog wel een codewoord roepen. En dat is nog niet gelukt.

Geschreven door Daisy Schalkens

Presentator Jordy Graat ging vrijdag samen met Betty op pad met het Brabants Buske. Ze namen vier kaartjes voor 3 Uurkes Vurraf mee. Wat jij moet doen: in je mooiste pekske het Buske met Jordy en Betty vinden en het codewoord roepen. Lees verder onder de Facebookpost. Hoe vind je het Buske?

Voor de hints over de locatie moest je naar onze radio-uitzendingen luisteren en onze social mediakanalen goed in de gaten houden. Hier gaven we hints over waar ons Buske stond en uiteindelijk kreeg je dan ook het codewoord te horen. Fijnfisjenie!

3 Uurkes Vurraf staat al jaren bekend als dé aftrap van carnaval in Brabant. Daar wil je gewoon bij zijn. Nog niet overtuigd? Dan hebben we hier even de samenvatting van vorig jaar. Fijnfisjenie!