Kinderen in Esbeek elke dag naar de kerk: voormalig godshuis omgebouwd tot basisschool

Enkel de kinderfietsjes verraden dat een school in de kerk gevestigd zit, de buitenkant van het gebouw is nog volledig intact. Wie binnen komt, ziet meteen: hier wordt geleerd en gespeeld.

Authentieke details nog zichtbaar

In het gebouw werden twee verdiepingen gecreëerd. De onderbouw zit beneden, de bovenbouw zit boven. Achterin de kerk zit de kinderopvang gevestigd. De authentieke details van de kerk zijn nog goed zichtbaar. Tafeltjes staan tussen de stenen pilaren en in de ramen zit glas-in-lood.

Directeur Wil van Dijk straalt: "Ik was al trots op de school, maar nu we hier zitten.... ze hebben hier iets geweldigs van gemaakt." Zijn favoriete plekje is het trapje in zijn kantoor. "Vanuit daar gingen de koorleden vroeger naar boven." Het trapje is ook te zien vanuit de leerruimte boven, naast groep 7 en 8. "We hebben er wel een glazen plaat opgelegd, om te voorkomen dat de kinderen mijn kantoor zomaar in kunnen lopen", lacht Van Dijk.

Bekijk de video en lees verder





'Alles is beter'

Die kinderen van groep 7 en 8 kijken hun ogen uit in het nieuwe schoolgebouw. De meesten kwamen bijna nooit in de kerk, dus om toch nog zo'n gebouw van binnen te bekijken vinden ze super: "Ik vind het mooi dat ze van iets ouds weer iets nieuws hebben kunnen maken", zegt één van hen.

Ze gaan ook meteen met veel meer plezier naar school: "Het is hier eigenlijk wel leuker, alles is hier veel beter dan het oude." Dat komt niet alleen door de mooie architectuur, er zijn een hele hoop andere dingen verandert: "Alles is hier nieuw, we hebben nu laptops en tablets dus dat maakt het ook leuker om naar school te gaan." Een oud gebouw, met een héle moderne binnenkant dus.

Coöperatie

Het is niet de eerste keer dat een markant Esbeeks gebouw intact blijft nadat het dreigde te verdwijnen. In 2010 namen driehonderd dorpsbewoners samen café Schuttershof over. "Het café kwam zonder exploitant en wij vonden dat een dorp zonder café niet zou kunnen. Je moet bij elkaar kunnen komen en lief en leed kunnen delen. Dus dat café moest er komen.", aldus Ad van de Wouw, lid van de coöperatie die het café kocht.

Nu, acht jaar later, is het weer gelukt om de handen ineen te slaan en dat maakt Ad enorm trots: "Iedereen is dolenthousiast. Voor mij als initiatiefnemer is dat een felicitatie."

Het samenwerken gaat door. De kerk is een monument en daar mogen geen zonnepanelen op, dus komen die op het dak van de naastgelegen dorpskroeg te liggen. Het volgende project is het bouwen van starterswoningen, vertelt Ad: "De komende jaren zijn we nog wel bezig in het dorp. We doen er alles aan om de leefbaarheid na te streven."