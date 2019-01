Brabant presenteert zich op de vakantiebeurs In Utrecht, maar helaas zonder worstenbrood!

De Brabantse Wal en de stad Tilburg presenteren zich in het Nederland Paviljoen op de vakantiebeurs, in twee bescheiden standjes. De stand de Brabantse Wal trekt veel senioren die de regio vooral zien als een fiets en wandelgebied. Routekaarten en plattegronden vinden dan ook grif aftrek. Uiteraard zijn er ook gadgets voor de nieuwsgierige toeristen, vertelt Alicia van Geel. “We hebben zadelhoesjes en een lippenbalsem met daarop de tekst: Waar Brabant Zeeland kust.”

Ticket To Tilburg

Tilburg ‘strooit’ met prijzen om toeristen naar de stad te lokken. “We geven elke dag twee citytrips weg naar Tilburg”, vertelt Kirsten Schram van de VVV Tilburg. Liefhebbers voor zo’n citytrip zijn er genoeg, het is dringen om een Ipad in handen te krijgen waar de deelnemers hun adres gegevens op achter kunnen laten. “Misschien wordt u vanavond wel gebeld”, weten de Tilburgse promotiedames keer op keer te melden.

We zijn geliefd bij senioren

Opvallend is dat de bezoekers van de Brabant stands zonder uitzondering senioren zijn. Toch weten we de 16-jarige Rogier te strikken voor wat vragen over Tilburg, maar hij weet echt niet wat hij in Tilburg zou moeten doen. Rogier heeft nog nooit van schrobbeler gehoord en een kruikenzeiker zoo net zo goed iemand van Mars kunnen zijn. Roze Maandag kent hij wel, maar het hoogst scoort het woord worstenbrood. Da's pas een echte voltreffer!





Rogier weet echt niet wat er in Tilburg allemaal te doen is





Volgende keer graag worstenbrood in de stand!

Maar zowel De Brabantse Wal als Tilburg hebben geen worstenbrood in de stand. “Alleen maar dropjes”, zegt een mevrouw zuinigjes. Die het Tilburgse dropje in de vorm van een kruikenzeiker toch maar in de mond stopt. Tot en met 13 januari in Utrecht de vakantiebeurs met daar ook de topbestemming: Brabant