Klachten over overvolle Eindhovense vuilcontainers

"Wij wonen hier nu zes jaar en eigenlijk sinds de laatste twee maanden kunnen we het afval slecht in de ondergrondse containers kwijt", vertelt Marie-Louise Jacobs. Zij woont bij de Kruisstraat in de buurt. Ze heeft met name problemen met de container voor het plastic vuil. Haar afval wacht nu vaak in de garage totdat de bakken weer leeg zijn.

Stinken in de schuur

"Maar dat doen veel mensen, en dan zijn ze ook vrij snel weer vol", zegt ze. "Bovendien wordt het straks zomer en dan gaat het snel stinken in de schuur." De bewoonster heeft afhaaldienst Cure gebeld. En daarna de gemeente. Dat laatste hielp. "Ze zijn snel daarna geleegd."

In Woensel staan verschillende containers al een tijdje op een vuilniswagen te wachten. Onderstaande beelden zijn uit Woensel-noord:









Uitpuilende containers

Ook in andere delen van de stad zijn er afvalproblemen. Aan het Mimosaplein puilen de containers al jaren uit, weet bewoner Lodewijk Hof: "Mensen nemen niet eens meer de moeite om het in de container te doen. Alles wordt er gewoon naast geplaatst. Er wordt te weinig geleegd om dat tegen te gaan."

Het stoort Hof, mede omdat de containers naast een buitenschoolse opvang staan en dit geen goed beeld geeft. Voor Hof en Jacobs is het gissen naar de oorzaak van al het vuil. "Er gaan geruchten dat het mede komt door illegale bewoning, en dus meer afval dan berekend", noemt Jacobs.









Aan het Mimosaplein puilen de containers uit. Foto: Lodewijk Hof.





Oorzaak: samenloop van omstandigheden

Afvaldienst Cure, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het legen van de containers, is bekend met de problemen. "Specifiek op die plaats is inderdaad veel afval", zegt woordvoerder Maaike Veenbrink. "Maar we rijden er wel veel rond om de zogenaamde bijzet." 'Bijzet' is een term die de afhaaldienst gebruikt voor afval dat naast de containers staat.

Cure geeft tevens aan in een reactie dat het inzamelen van afval inderdaad achterloopt. "Dat komt door een samenloop van omstandigheden. Er is extra veel afval rond de feestdagen en onze bezetting is dan minimaal. We hebben problemen om voldoende personeel te krijgen en bijzet wordt een groter probleem."

Dat laatste zou een landelijke trend zijn. Het afhaalbedrijf zegt er sinds de jaarwisseling alles aan te doen om de achterstand snel in te halen. "We rijden momenteel 7 dagen per week. Dat blijven we de komende maanden doen. Bijzet bestrijden we actief."

Afname probleem

Cure verwacht volgende week weer bij te zijn met het ledigen van de ondergrondse containers. Het afvalprobleem van de laatste tijd zou dus moeten afnemen in de Lichtstad.