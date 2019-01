Internationale trein ontruimd in Breda nadat passagier gesprek hoort over explosief

De passagier in de trein zou een Franstalig gesprek tussen twee mannen over explosieven hebben opgevangen en had de politie vanuit de trein gewaarschuwd. Na de melding werd de trein tot stilstand gebracht op het perron in Breda. De politie ging de trein in en vond de twee mannen. De agenten gingen met de twee verdachten in gesprek. Later bleek dat de zij niets met mogelijke explosieven te maken hadden.

Ongeveer honderd passagiers moesten meteen uitstappen toen de trein aankwam op het perron. Zij werden allemaal gecontroleerd en gefouilleerd.

Perron 5 en 6 werden afgesloten. Het onderzoek is afgerond en het perron is weer vrijgegeven.





De politie vertelt dat het loos alarm was