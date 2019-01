Showvogels uit Helwijk zijn de mooiste van de wereld

Twee daarvan zijn gekweekt in Helwijk. Rinus den Hollander begon er ooit mee en de passie droeg hij over aan zijn twee zonen en schoondochter. Zoon Patrick en zijn geliefde Samantha vielen dit jaar in de prijzen. Hun karariki's werden door de jury als de mooiste van de wereld gevonden.

Strenge eisen

"We zijn er waanzinnig trots op want je wordt niet zo maar wereldkampioen", vertelt Samantha. "Ze moeten aan veel eisen voldoen om een bepaald aantal punten halen." Patrick vult aan: "Ze kijken bijvoorbeeld naar het formaat van de vogel, de veren en de kleur. Toen we het nieuws binnenkregen dat we goud hadden, geloofden we het eerst niet. Echt bizar."

Teamwork

Samatha kweekt de karariki-wildkleur en Patrick de karariki rood voorhoofd, geelzwart oog. Beide vogels kregen 94 van de 95 punten. Samantha: "Als je op zo’n show zulke punten krijgt, dan is dat geweldig. Daar doe je het voor. Als gezin zijn we er eigenlijk het hele jaar mee bezig. Mijn schoonbroertje, mijn vriend, mijn schoonmoeder en schoonvader. We doen het met zijn allen."