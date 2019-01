Darter Mario Robbe zoekt na matig jaar schuld bij zichzelf: 'Ben achteraf gezien te laks geweest'

De darter uit Tilburg is nu nog één jaar verzekerd van een tourkaart, waardoor hij is verzekerd van deelname aan de Players Championship-toernooien, de UK Open Qualifiers en de kwalificaties van de Eurotour. Toch is de kaart behouden niet het grootste doel van Robbe. "Ik wil het WK halen en uiteindelijk wereldkampioen worden, ook al weet ik dat het ongelooflijk moeilijk is." Om die doelen te bereiken, gooit Robbe de boeg volledig om. "Ik ga nu vier keer week minimaal een uur trainen en daar bovenop nog een dag naar een café om daar te trainen."

Combinatie moeilijk

Dat was afgelopen jaar wel anders. Robbe geeft toe dat voor hem de combinatie tussen het werk als glazenwasser en het leven als darter moeilijk is. "Als ik eerlijk ben is dat niet fijn. Als ik alleen maar kan darten ben ik er zeker van dat ik de top kan halen, in ieder geval bovenin meedraaien. Daar heb ik wel mentaliteit voor."