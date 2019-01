Deel dit artikel:













Overslag Zeehaven Moerdijk vorig jaar gedaald door lage waterstand in de rivieren Zeehaven Moerdijk

MOERDIJK - De zeehaven Moerdijk heeft in 2018 minder goederen overgeslagen dan het jaar daarvoor. Dit komt omdat de binnenvaartschepen van en naar de haven minder zwaar beladen konden worden door de lage waterstand in de rivieren. Die werd veroorzaakt door de aanhoudende droogte, van het vroege voorjaar tot diep in de herfst.

Geschreven door Raoul Cartens

Dit blijkt uit de jaarcijfers van het Havenbedrijf Moerdijk die vrijdag bekend werden gemaakt. Overigens gaat het een om lichte daling van de overslag. In 2017 werd er in de haven nog ruim 18,5 miljoen ton aan goederen gewisseld tussen zeeschepen, binnenvaartschepen, treinen en vrachtwagens. Vorig jaar bleef dit aantal steken op 18,1 miljoen ton. Dit komt neer op een daling van twee procent. Meer schepen en treinen

In 2018 werd de haven van Moerdijk wel door meer schepen en treinen aangedaan. Het aantal binnenvaartschepen steeg met vier procent naar 12.186. Ook het aantal zeeschepen steeg met vier procent naar 2.135. Vorig jaar bezochten zo'n 3000 goederentreinen het havencomplex; een stijging van 7,5 procent.



De groei van het transport per trein wordt volgens het Havenbedrijf Moerdijk geremd omdat er onvoldoende spoorcapaciteit is. Samen met ProRail wordt er aan gewerkt om die capaciteit in 2019 te verhogen. Meer banen

Eind 2018 werkten er 18.316 mensen op Moerdijk, een stijging van twee procent ten opzichte van 2017. Dit kwam ook door de komst van acht nieuwe bedrijven.