Moordzaak Linda van der Giesen: John F. is bij zitting aanwezig

DEN BOSCH - Het gerechtshof in Den Bosch heeft vrijdag besloten gewoon door te gaan met het strafproces in de zaak tegen John F. die in 2015 in Waalwijk zijn ex doodschoot.

F. had tien jaar cel en tbs gekregen en was in hoger beroep gegaan. Hij kan zich echter inmiddels vinden in de opgelegde tbs, legde zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers vrijdag uit, en trok daarom op het laatste moment zijn appèl in. Het hof ging daar niet in mee.

Weinig herinneren

De strafzaak is vrijdagmiddag om half twee begonnen. De familie van Linda van der Giesen en haar ex, de vader van haar kind, zijn aanwezig bij de zitting. F., die eigenlijk niet bij de zitting aanwezig wilde zijn, is door justitie opgehaald uit de gevangenis in Middelburg. Het OM heeft nog wel wat vragen over de bewuste dag in 2015. F. geeft aan dat hij zich niet heel veel meer kan herinneren van die dag.

















Parkeerplaats

Linda van der Giesen (28) werd in 2015 door haar ex doodgeschoten op de parkeerplaats van het ziekenhuis in Waalwijk, waar ze werkte. De moord kreeg veel aandacht omdat de politie op de hoogte was van de hooglopende ruzie tussen de voormalige partners en wist dat John F. een pistool had aangeschaft. Met haar aangifte van bedreiging en stalking was niks gedaan en de politie moest na de moord diep door het stof.

