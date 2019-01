Loterijkoorts loopt op in Sint-Michielsgestel: wie o wie is de kersverse miljonair?

Een man en vrouw lopen langs met een enorme stapel bierkratten in hun winkelkarretje. Op de vraag of ze soms wat te vieren hebben, antwoorden ze lachend: "Nee, wij zijn jammer genoeg niet de winnaars van de Staatsloterij. We hoopten het wel, maar we hadden niks. Misschien de volgende keer."



Niet alleen in Sint-Michielsgestel werd iemand miljonair, ook in Woensdrecht viel een grote geldprijs.



'Ik had maar tien euro'

Het is hét gesprek van de dag in Sint-Michielsgestel. Maar nog niemand lijkt te weten wie de gelukkige is. Een winkelende mevrouw zegt: "Nee, ik ben het niet en ik weet ook niet wie het is. Jammer hè! Maar het is ook wel heel erg veel, een miljoen. Een klein beetje was ook al goed geweest. Maar wij hadden maar tien euro." Op de vraag wat ze zou doen met een miljoen heeft ze snel een antwoord klaar. "Aan de kinderen geven en een leuk reisje maken het z'n allen."

Een andere voorbijganger heeft ook geen idee wie de kersverse miljonair is. "Nee, ik heb er ook nog niks van gehoord. Ik hoop dat het iemand bij ons in de straat is, maar ik denk het niet." Ze vervolgt lachend: "Ik heb tenminste nog geen buurman zijn koffers zien pakken."



'Was dat maar waar!'

Er rijdt een man in een luxe zilvergrijze Mercedes voorbij. En dan dringt zich weer de vraag op: zou hij de nieuwe miljonair zijn? Maar op die vraag antwoordt hij hoofdschuddend: "Nee, jammer genoeg niet. Was dat maar waar!"







Voor een vrouw was de trekking helemaal niet spannend. "Ik doe nooit mee aan de Staatsloterij, dan kun je ook niet winnen. Ik weet niet wie de gelukkige is, maar ik ben blij voor degene die gewonnen heeft."



Een andere vrouw twijfelt of zij misschien de grote winnaar is: "Geen idee, ik moet mijn lot nog gaan controleren. Ik wist niet dat de prijs hier gevallen was. Ik ga het vanmiddag meteen nakijken."

Porsche of Mercedes?

Mocht zij inderdaad de kersverse miljonair zijn, dan heeft dorpsgenoot en autohandelaar Hans van Engelen wel wat leuke tips voor haar. Vol trots zwaait hij de deur van zijn garage open. Die staat vol met luxe auto's.

Van Engelen: "De winnaar van de Staatsloterij kan hier wel terecht. We hebben onder meer een mooie Porsche staan, een terreinwagen van Mercedes en we hebben wat BMW-cabrio's staan."

En zo kan de winnaar na een dagje shoppen alweer miljonair af zijn. Van Engelen zegt lachend: "Ja, maar dan kan hij of zij wel iedere dag van de week in een andere auto rijden."

XL-hoofdprijs in Woensdrecht

De XL-hoofdprijs van de Staatsloterij viel in Woensdrecht en werd gewonnen door een online-speler. Hij of zij krijgt ook één miljoen euro. De XL-trekking is een maandelijkse extra trekking. Hieraan kun je voor 2,50 euro extra meedoen en zo kans maken op prijzen van honderd euro tot één miljoen euro.