Eeuwenoud 'geveltje' in Eindhoven eindelijk gerestaureerd, 'Een beetje Groningen in Zuid-Brabant'

Op zich is het een wonder dat het pandje er überhaupt nog staat, zegt cultuurhistoricus Jos Hüsken. De privé-eigenaren van het huis gaan het nu laten restaureren en daar is Hüsken heel blij mee.



Geheel verzakt

Drie enorme houten balken moeten ervoor zorgen dat de gevel niet naar buiten klapt. "Het lijkt wel een klein beetje Groningen in het zuiden van Brabant", zegt Hüsken. Het geveltje is in zijn geheel verzakt en dat is niet gek voor een pand dat honderden jaren geleden werd gebouwd, zonder de fundering die we tegenwoordig storten.



Dat er nodig wat aan de gevel gedaan moest worden, was al langer bekend. Maar toen vlak voor kerst de kroeg in het pandje per direct werd gesloten vanwege instortingsgevaar, bleek de ernst van de zaak.

Armenhuisje

Vroeger stonden er drie van deze pandjes naast elkaar. Ze waren eigendom van de Tafel van de Heilige Geest, een instelling die ervoor zorgde dat behoeftigen te eten kregen en zo nodig een dak boven hun hoofd.



"Mensen die het niet al te breed hadden, konden af en toe gebruik maken van zo'n huisje en mochten er dan een tijdje blijven wonen", vertelt Hüsken. Dat het er nog staat, mag een klein wonder heten. Waarschijnlijk omdat de oppervlakte zó klein is, dat het de moeite niet loont om er iets anders van te maken, denkt hij.







Het pandje mag dan de oudste gevel hebben, het oudste pand is het niet. Maar dat zal niet veel Eindhovenaren interesseren, zegt Hüsken. "Iedereen vindt gewoon dat dit oud is en dat zie je ook. En dat is best bijzonder in Eindhoven want daar zie je bijna nergens meer dat iets oud is." De cultuurhistorische waarde is dus groot. "We hebben geluk dat de eigenaren van het pandje hart voor de zaak hebben en de moeite willen nemen om het te bewaren".

Een lieve duit

Het restaureren van de gevel kost wel een lieve duit. Veel van dat bedrag, dat al snel in de tonnen loopt volgens Hüsken, zal moeten worden betaald door de eigenaren van het pand. Die zijn bereid dat te doen.



Op de vraag of de gemeente Eindhoven dit historische geveltje niet zou moeten omarmen en flink zou moeten bijdragen, antwoordt Hüsken dat er bij de gemeente nou eenmaal weinig geld op de plank ligt. "Geld voor cultuur ligt sowieso lastig. Het is er wel voor de Stadsschouwburg en het Muziekgebouw, maar voor zo'n pandje heeft de gemeente echt geen extra geld over. Een beetje subsidie misschien, maar dat houdt echt niet over".

Monumentale status

Omdat het een monumentale status heeft, mag het pandje niet worden afgebroken. Als je dat al wilt, dan moet je er toestemming voor vragen en de kans dat je die toestemming krijgt, is nihil zegt Hüsken.



Toch kiezen de eigenaren er gelukkig niet voor om het pandje maar 'te laten voor wat het is'. Dat kost ze veel geld, weet hij. Er zijn zelfs al heel voorzichtig plannen om het weer in originele staat terug te brengen.