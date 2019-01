Willem Mandigers na ware dartsthriller uitgeschakeld op wereldkampioenschap BDO

FRIMLEY GREEN - Het is Willem Mandigers niet gelukt om de halve finale van het BDO WK te bereiken. De darter uit Eindhoven verloor in een ware dartsthriller de kwartfinale van de als zevende geplaatste Michael Unterbuchner (5-4 in sets).

Mandigers, zelf als veertiende geplaatst voor het WK, verloor de eerste set van de wedstrijd, maar hij herpakte zich goed in de tweede set. De darter uit Eindhoven won die set ogenschijnlijk makkelijk met 3-0 en trok zo de stand weer gelijk. Mandigers hield het goede gevoel vast en kwam ook op 2-1 voorsprong in sets. De vierde set van de wedstrijd ging gelijk op en bij een 2-2 stand in legs mocht Mandigers aanleggen voor een 158-finish voor een 3-1 voorsprong. Zonder aarzeling gooide hij twee keer triple 20 om vervolgens ook dubbel negentien uit te gooien.

Toch liet Mandigers Unterbuchner terugkomen in de partij. De Duitser won de vijfde set en vervolgens ook de zesde set om de stand weer volledig gelijk te trekken. De zevende set van deze zinderende kwartfinale werd een spannende: alle legs in deze set werden namelijk gewonnen door degene die niet aan de leg was begonnen. Mandigers trok uiteindelijk de set naar zich toe.

Gelijke stand

Mandigers hield in de achtste set meteen zijn eigen leg door 100 uit te gooien. Unterbuchner hield daarna zijn eigen leg, maar toch kwam Mandigers even later op matchpoint. Het lukte de Eindhovenaar echter niet om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Hij liet de Duitser opnieuw terugkomen en Unterbuchner gooide een belangrijke 61-finish bij een 2-2 stand in legs.

Daarmee trok hij de stand opnieuw gelijk en moest er een negende en laatste set aan te pas komen. Unterbuchner had de laatste set constant het initiatief en de Duitser kreeg zelfs twee matchdarts bij een 2-1 tussenstand in legs. Hij miste en Mandigers gooide daarna een fantastische 149-finish uit om de stand weer gelijk te trekken.

Daarmee leek Mandigers een mokerslag uit te delen aan Unterbuchner, maar aangezien het helemaal gelijk stond, moest de wedstrijd gewonnen worden met twee legs verschil. Unterbuchner bleek daarin sterker en won meteen de eerste twee legs achter elkaar en stuurde daarmee Mandigers naar huis. De darter uit Eindhoven kwam nog nooit zo ver op het BDO WK, maar de kwartfinale is dus zijn eindstation. Mandigers verdiende met zijn prestaties een slordige 6500 pond.