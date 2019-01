Deel dit artikel:













File op A2 na aanrijding met vijf auto's bij Sint-Michielsgestel Foto: AS Media

SINT-MICHIELSGESTEL - Op de snelweg A2 is vrijdagmiddag een ongeluk gebeurd waar vijf auto's bij betrokken waren. Door het ongeluk stond er rond vier uur een file van ruim zes kilometer. Eén rijbaan in de richting van Den Bosch naar Eindhoven is ter hoogte van Sint-Michielsgestel korte tijd afgesloten geweest. Het verkeer komt langzaam weer op gang.

Geschreven door Youssef Zerrouk

Bij het ongeluk vielen twee gewonden. Hoe ernstig de verwondingen zijn, is niet bekend. De twee slachtoffer zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het verkeer richting Eindhoven werd over de vluchtstrook geleid.