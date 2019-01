'Gehuil van haar zoontje ging door merg en been', familie van vermoorde Linda van der Giesen spreekt

De vader van Linda vertelt als eerste zijn verhaal. Hij beschrijft de daad van John F. als 'laf en zinloos'. Nog dagelijks voelt hij de pijn en het gemis van zijn dochter. "Ik was zó trots op Linda. Haar gemis laat een groot gat achter in ons gezin. Het ergste vind ik het nog voor mijn kleinzoon die zijn moeder moet missen. Dit verdriet golft nog dagelijks door ons gezin", vertelt hij.

Ook de broer van Linda voelt het gemis van zijn zus nog dagelijks. "Het snijdt diep door mijn ziel. Linda was dol op mijn dochtertje en ze was de verbindende factor in ons gezin. Over niet al te lange tijd moet ik aan haar gaan uitleggen dat haar tante opzettelijk en zinloos om het leven is gebracht. Hoe ik dit een plek in mijn leven moet geven, weet ik niet."

'Ik draag een intens verdriet met me mee'

De zus van Linda kan haar tranen niet bedwingen tijdens het voorlezen. Terwijl ze haar gevoelens uitspreekt, heeft ze haar blik gericht op de verdachte. "Ik ben emotioneel uitgeput. Ik draag nog steeds een intens verdriet met me mee. Woorden zijn er niet. Na drie jaar ben ik er nog steeds mee bezig: 24 uur per dag, zeven dagen lang."



"De daad van de verdachte heeft ons leven kapotgemaakt. Hoe leef je verder met de gedachte dat je zus is vermoord? Linda was het zonnetje in huis. Het moment dat ik haar zoontje moest vertellen zoontje dat hij zijn moeder nooit meer zou zien, was het moeilijkste in mijn leven. Zijn gehuil ging door merg en been."

Dan richt ze zich tot de verdachte. "De straf te hoog? Er is zoveel stuk en er is nog geen enkele keer spijt betuigd. Van mij mag hij levenslang krijgen."









Hooglopende ruzie

Linda van der Giesen (28) werd in 2015 door haar ex doodgeschoten op de parkeerplaats van het ziekenhuis in Waalwijk, waar ze werkte. De moord kreeg veel aandacht, omdat de politie op de hoogte was van de hooglopende ruzie tussen de voormalige partners en wist dat John F. een pistool had aangeschaft. Met haar aangifte van bedreiging en stalking was niets gedaan en de politie moest na de moord diep door het stof.