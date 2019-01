Geertruidenberg hijst regenboogvlag als protest op Nashville-verklaring: 'Iedereen is hier gelijk'

"Via sociale media werd ik, door mijn lidmaatschap van de SGP, uitgemaakt voor onder andere 'haatburgemeester'. Dat vond ik verschrikkelijk om te lezen", vertelt burgemeester Jan Luteijn in het Omroep Brabant radioprogramma Afslag Zuid. "Die verklaring is niet van mij, ik sta er niet achter en heb hem al helemaal niet ondertekend. Door de vlag te hijsen wil ik laten zien dat ik een burgemeester voor iedereen ben en dat we hier, ondanks iedereens unieke eigen principes niemand buitensluiten."

Van der Staaij

Volgens Luteijn heeft SGP-voorman Kees van der Staaij de verklaring ondertekend door zijn visie op het huwelijk. "Maar dit onderwerp leent zich niet voor een verklaring, je moet met elkaar in gesprek blijven. Meningen doen er hierin niet toe. Het gaat erom wat je uit wil stralen: een gemeente waarin iedereen zichzelf kan zijn."

In de Nashville-verklaring staat dat goede christenen homoseksualiteit moeten afwijzen. Ook wordt gesuggereerd dat er genezing voor mogelijk is. Dat document werd in 2017 gepresenteerd tijdens een conferentie van de Southern Baptism Convention, het grootste protestantse kerkgenootschap van de Verenigde Staten. Inmiddels is het in Amerika door 20.000 mensen ondertekend, in Nederland door zo'n 200, vooral gereformeerden. Het Openbaar Ministerie gaat de Nashville-verklaring onderzoeken op eventuele strafbaarheid.

