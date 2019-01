Bloed, Zweet & Zand: fysio mag op 'rustdag' sleutelen aan monteurs

Rustdag

"Tijdens de marathon mogen de coureurs zelf service verrichten en met een slaapzak in een tentje slapen. Dan hebben wij rust. Kunnen wij bijkomen, slapen, lekker een keer douchen en scheren. Want dat laat je anders een beetje hangen", zegt Bart Janssen. Alle monteurs blijven in de startplaats van etappe 4, wat ook de finishplaats is van etappe 5.

Bijslapen, dat is wat de monteurs zeggen te doen. En daar hebben ze na het vele sleutelwerk ook behoefte aan. "Oordopjes in en hopen dat je een paar uurtjes slaapt. Want elk uurtje dat je kunt slapen, daar moet je gebruik van maken", wordt er gezegd kort voor de ogen weer gesloten worden. Waar de monteurs tijdens de marathon een rustdag hadden, wacht ze op zaterdag een extra drukke dag. Er is dan een rustdag voor de coureurs, er staat geen etappe op het programma. Maar de voertuigen moeten weer in optimale staat gebracht worden, na twee zware dagen en een nacht met weinig gesleutel.

Behandelbankje

Naast de coureurs, die flink wat klappen op het lichaam te verwerken krijgen tijdens een etappe, zijn sommige monteurs ook onder behandeling bij Guus Gilsing. Hij is de fysiotherapeut die namens Team de Rooy mee is naar Peru. We hebben een mooi behandelbankje meegenomen en een hoekje ingericht op bivak. Ik kan daar mooi sleutelen aan de monteurs.