Parcours NK veldrijden in Huijbergen nog zwaarder Mathieu van der Poel (Foto: ANP)

HUIJBERGEN - Als je Huijbergen zegt, dan zeg je veldrijden. Een gedeelte van het dorp is vrijdag weer omgebouwd tot een parcours voor het NK veldrijden dat dit weekend wordt gehouden. En het is een parcours dat dit jaar nog zwaarder is dan andere jaren, want er is een nieuwe steile, lange beklimming bij gekomen. Jan Maas is de man die zich het hele jaar druk maakt over het parcours. “Bij dit nieuwe stuk kan meteen het verschil gemaakt worden.”

Geschreven door Dirk Verhoeven

Het moet wel een beetje een zwaar parcours zijn, vindt Maas. “Er zijn van die wedstrijden, daar hoeven mensen helemaal niet van de fiets af. Dat noem ik van die saloncrossen. En hier moeten mensen toch van de fiets om te lopen. Dan kan er eens foutje gemaakt worden bij het op- of afstappen. Dit is crossen!” Gedoodverfde winnaar

Bij de mannen is Mathieu van der Poel torenhoge favoriet, want hij wint dit seizoen zo’n beetje alles. “Maar goed, bij vorige NK dacht ook iedereen dat hij ging winnen”, vertelt Jeroen van Wezel, een van de organisatoren. “En toen won hij ook niet.”

Bij de dames is het op papier toch een stuk spannender. Er is een groep dames die aan elkaar is gewaagd. Een van hen is natuurlijk Marianne Vos, maar zij is er zelf nog niet helemaal van overtuigd dat ze gaat winnen. “Lucinda Brand is in hele goede doen, daar verwacht ik veel van. Denise Betsema heeft laten zien dat ze in het zand heel goed is. Annemarie Worst is Europees kampioen. Het is dusdanig breed dat deze opsomming van favorieten nog niet eens klaar. Ik ga er natuurlijk wel voor, maar het gaat heel moeilijk worden!” Planning

Vrijdag konden de renners het parcours uitproberen. Zaterdag rijden de nieuwelingen en de masters de wedstrijd en zondag is het de beurt aan de junioren, de belofte en aan de elite.