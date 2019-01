Brand bij plasticopslag recyclingbedrijf ATM Moerdijk

De brandweer is nog aan het blussen. In de loods liggen kunststof materialen opgeslagen. Bij de brand is een sterke geur van verbrand plastic te ruiken. Volgens een woordvoerder van de politie zijn er geen gevaarlijke stoffen in de lucht. Er is vooralsnog nog geen reden om ramen en deuren gesloten te houden.





Brand afvalrecycling ATM Moerdijk

De brandweer gebruikt ventilators om de rook uit de loods te blazen.