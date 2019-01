Boerderijcamping in Riel krijgt Gouden Zoover Award: kindvriendelijkste camping van Europa

''We wisten wel dat we bij de beste van Nederland hoorde, maar dat we uiteindelijk met drie nominaties naar huis zijn gegaan, was voor ons uniek.'' zegt eigenaar Joost Huijbregts.



Zoover houdt zich bezig met beoordelingen voor en door reizigers. De familie Huijbregts hecht vooral veel waarde aan het feit dat de beoordeling vanuit de consument komt. ''Het is voor ons heel belangrijk om goeie beoordelingen te halen, het zegt namelijk veel meer dan wanneer we zelf iets over de camping schrijven.''





Passie

De camping in Riel is van alle markten thuis. Zo hebben ze ook een zorgboerderij waar autistische kinderen werken aan hun ontwikkeling. In de stallen kan er met koeien geknuffeld worden en in de winkel van Boer Jos kunnen mensen terecht voor ambachtelijke vleeswaren.



Zulke awards komen dus niet zomaar aanwaaien. Er moet hard gewerkt worden om de zorgboerderij en de camping staande te houden. ''We doen er alles aan om het onze gasten naar hun zin te laten hebben. Ze moeten zich meteen thuis voelen. We willen onze gasten een onvergetelijke verblijf bieden en daar zetten we echt alles op alles voor.''

Dat harde werken doet de familie graag, want als de gast tevreden is, dan is de Familie Huijbregts dat ook. ''Wij praten hier niet eens over werken, want of het nou de zorgboerderij is of de camping: alles doen we vanuit een passie.''

Kindvriendelijk

Het meest trots is de familie op de titel 'Meest kindvriendelijke camping van Europa'. ''Wij letten heel goed op kindvriendelijkheid. Zo krijgen de kinderen de sleutel van de camping zodat ze zich eigenlijk meteen belangrijk voelen. Wat ze vooral leuk vinden, is dat ze mee mogen helpen op de boerderij. Ze kijken elke dag weer uit naar het verzorgen van de koeien, kippen en ezels.''

Ondanks de verschillende awards zal er hard gewerkt blijven worden om nog beter te worden. ''Het streven is natuurlijk om naar de tien te gaan. Er zijn altijd verbeterpunten en we staan altijd open voor tips van de gasten.''

Open dag

Zondag 14 april is er een open dag bij camping Van 't Zandeind. Iedereen kan dan langskomen.