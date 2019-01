Michiel Becx staakt Dakar: 'Het was onverantwoord, we hebben ook een vrouw en kinderen'

Cement met bastaardsuiker

Het eerste probleem was de feshfesh, die Becx treffend weet te omschrijven in gesprek met verslaggever Twan Spierts. "We waren een stukje te ver gereden en kwamen in een soort vijf miljoen kuub cement terecht. En daar leggen ze een heel dun laagje bastaardsuiker overheen. Ik wist niet eens dat het bestond." Hij reed er met honderd kilometer per uur recht in en kwam er niet zomaar uit. "We zijn een paar uur bezig geweest."

Het was eigenlijk het begin van het einde voor Becx en zijn navigator Edwin Kuijpers. De trammelant stapelde zich daarna alleen maar op. En het werd steeds later. Alle paden waren al kapot gereden, omdat alle auto's en vrachtwagens er al geweest waren.Voor onze auto was er geen doorkomen meer aan, het werd later en later."

Veiligheid

De auto van Becx rolde nog een keer op zijn dak, maar kwam gewoon 'op de pootjes terecht'. Bij het tweede deel van de proef kwamen er al veel mensen terug omdat ze niets wilden riskeren. "Dat wilden wij niet. We wilden het echt proberen. Maar het was pikkedonker. We zijn een keer in de greppel geschoten. Het was eigenlijk onverantwoord. We hebben allebei een vrouw en kinderen. Racen is leuk, maar veiligheid staat altijd bovenaan."

Bij de trucks en auto's mogen de uitvallers van de eerste week vanaf zondag weer meedoen. Niet om de prijzen, toch gaat Becx dan weer van start. Al is het maar voor de ervaring.