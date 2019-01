D'n Dakar van Ronald en Twan: wat eet je tijdens de Dakar Rally?

24 uur per dag eten

Je kunt in het Dakar-bivak 24 uur per dag eten. 's ochtends is er ontbijt, 's middags lunch, 's avonds diner en de hele dag staat er pasta klaar. Dus ook coureurs die pas laat binnenkomen en monteurs die tot diep in de nacht hebben moeten doorwerken, kunnen hun maag vullen.

Biertje erbij?

De Dakar-organisatie is Frans en dat zie je terug in het eet-aanbod. Bij iedere maaltijd krijg een kaasje. Vanaf de lunch staat bier en wijn klaar. En verrassend veel monteurs en Dakar-medewerkers maken daar gebruik van...









Check voor al het Dakar-nieuws onze themapagina: omroepbrabant.nl/dakar.