Automobilist ramt waarschuwingswagen van wegwerkers Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision Mediaprodukties

RAAMSDONKSVEER - Een automobilist op de A59 heeft vrijdagavond rond half elf een pijlwagen geramd. Met de pijlwagen, een busje met aanhanger met pijl, waarschuwen wegwerkers automobilisten dat ze in moeten voegen vanwege werkzaamheden. De bestuurder van de rijdende wegafzetting was net even vijf minuten van zijn plek.

Geschreven door Malini Witlox

De man reed van Oosterhout richting Waalwijk. Het ongeluk gebeurde net voor de afslag Raamsdonksveer. De bestuurder is zwaargewond, hij is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De auto zit compleet in elkaar. Bij de wegwerkers raakte niemand gewond.